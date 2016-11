David Jensen / PA / picturedesk.com

Robbie Williams: Zwei Shows in Österreich

Er ist einer der Größten der internationalen Popmusik - seit 20 Jahren als Solokünstler, davor als Mitglied von Take That. Seine „The Heavy Entertainment Show“–Tour wird Robbie Williams 2017 wieder für zwei Ö3-Konzerte nach Österreich führen.

Mit seinem aktuellen Album „The Heavy Entertainment Show“, dem ersten seit drei Jahren, führt Robbie erneut seine große musikalische Bandbreite vor. Williams klingt aber auch wieder mehr wie früher zu seinen „Angels“-Zeiten. Und zwar mit voller Absicht: „In den letzten Jahren habe ich versucht, experimentell und ‚interessant‘ zu sein. Aber dann ist mir klar geworden, dass ich einfach universelle Songs für Millionen Menschen machen sollte. Mit großen Melodien und Texten, die die Leute in Pubs singen können. Und ich hoffe, dass mir das mit diesem Album gelungen ist.“

Konzerte in Wien und Klagenfurt

Seine größten Hits und neue Songs wird Robbie am 26. August 2017 im Wiener Ernst-Happel-Stadion und am 29. August 2017 im Wörthersee-Stadion Klagenfurt vor tausenden Fans performen. Der Kartenvorverkauf beginnt am 11. November.

Insgesamt 29 Shows in 18 Ländern wird Robbie im kommenden Jahr spielen, starten wird die Tour am 2. Juni 2017 im Etihad Stadion in Manchester. Als Special Guests werden Erasure mit von der Partie sein.

Doing it for the kids

Seine Frau Ayda und die beiden Kids Teddy und Charlton sind mittlerweile fast immer dabei, wenn Robbie tourt. Sonderlich beeindruckt sind seine Kinder vom Weltruhm ihres Vater allerdings nicht: „Charlie ist noch zu jung. Und meiner Tochter Teddy habe ich mal eins meiner größten Konzerte vorgespielt, vor 135.000 Zuschauern. Sie hat nur gesagt: ‚Kann ich Kuchen haben?‘ Also sie war nicht wirklich begeistert. Sie denkt wohl, alle Väter singen.“ (APA/dpa/CC)

