Anna Veith präsentiert ihr „Baby“

Untätig war Skistar Anna Veith in ihrer langen Verletzungspause nicht: Die 26-Jährige ist unter die Autorinnen gegangen, und erzählt in ihrem Erstlingswerk „Zwischenzeit“ über die Höhen und Tiefen in ihrem Leben.

2016 hat viele Veränderungen in ihr Leben gebracht. Über ein Jahr pausiert die Österreicherin bereits nach ihrer schweren Knieverletzung. Diese hatte sich die frühere Fenninger beim Trainieren auf dem Rettenbach Gletscher zugezogen.

Die Zeit hat die Anna Veith gut genützt: Sie arbeitete an ihrem Comeback, hat ihren Mann Manuel geheiratet- und ihr „Baby“ produziert.

working on my "baby" 😂 #zwischenzeit #beyou #momentintime @jacques_lemans_group Ein von Anna Veith (@anna.veith) gepostetes Foto am 25. Okt 2016 um 1:02 Uhr

In ihrem Erstlingswerk gibt sie Einblicke in ihre Karriere, das schwierigste Jahr ihrer Laufbahn, und das neue Leben als Autorin und Ehefrau.

out now!! jetzt auf www.anna-veith.com 📕erhältlich #zwischenzeit #meinbuch #meinleben Ein von Anna Veith (@anna.veith) gepostetes Foto am 3. Nov 2016 um 7:23 Uhr

(Anastasia Lopez)