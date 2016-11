JUSTIN TALLIS / AFP / picturedesk.com

„Wonder Woman“-Star Gal Gadot erwartet Nachwuchs

In mehreren Hollywood-Blockbustern spielt Gil Gadot die Superheldin Wonder Woman. Jetzt gibt es private Neuigkeiten.

Die israelische Schauspielerin Gal Gadot wird zum zweiten Mal Mutter. die 31-Jährige verkündete die Botschaft mit einem Schwarz-Weiß-Foto auf Instagram. Darauf ist Gadot mit ihrem Mann Yaron Varsano zu sehen.

So excited to share this wonder with you... #mommyforthesecondtime ✨😉😊💝✨ Ein von Gal Gadot (@gal_gadot) gepostetes Foto am 6. Nov 2016 um 11:06 Uhr

Beide formen mit ihren Händen ein Herz. "Ich bin so aufgeregt, dieses Wunder mit euch zu teilen...#zumzweitenmalmutter", schrieb die Schauspielerin dazu. Das Paar hat bereits eine fünfjährige Tochter.

Exploring new places. What’s your adventure for today? #MyFamilyFunDay Ein von Gal Gadot (@gal_gadot) gepostetes Foto am 11. Jun 2016 um 10:18 Uhr

Gadot spielt in mehreren Comic-Verfilmungen die Superheldin Wonder Woman. In dieser Rolle war sie in diesem Jahr in "Batman v. Superman" zu sehen, im kommenden Jahr folgt eine "Justice League"-Fortsetzung und ein Film, der sich nur um die weibliche Heldin dreht.

@justiceleague #JusticeLeague #WonderWoman75 #WonderWoman Ein von Gal Gadot (@gal_gadot) gepostetes Foto am 21. Okt 2016 um 13:53 Uhr

Im Oktober hatten die Vereinten Nationen die Comicfigur zur Ehrenbotschafterin für die gesellschaftliche Stärkung von Frauen und den Kampf um Gleichberechtigung ernannt.

#MidWeekGlamour #BVS #BatmanvSuperman Ein von Gal Gadot (@gal_gadot) gepostetes Foto am 14. Sep 2016 um 8:00 Uhr

Wonder Woman habe eine Vision von Gerechtigkeit und Frieden und sei als Kämpferin „besser als die meisten“, sagte Gadot damals in New York.

Omg. 1 year. 365 days till @wonderwomanfilm will be released! Cannot wait to share this with you! So excited!!!!!💪🏻🔛👊🏻💥 Boom!#wonderwoman #wondergal Ein von Gal Gadot (@gal_gadot) gepostetes Foto am 2. Jun 2016 um 10:04 Uhr

(dpa/ Anastasia Lopez)