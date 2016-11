Evan Vucci / AP / picturedesk.com

Trump hat angeblich Twitter-Verbot

Donald Trumps Berater lassen ihn einem Medienbericht zufolge kurz vor der US-Wahl nicht mehr twittern - und Präsident Barack Obama hat sich prompt darüber lustig gemacht.

„Sie hatten so wenig Vertrauen in seine Selbstbeherrschung, dass sie gesagt haben: Wir nehmen dir jetzt einfach Twitter weg“, sagte Obama bei einem Wahlkampfauftritt zur Unterstützung seiner demokratischen Parteikollegin Hillary Clinton am Sonntag in Florida.

Die Zeitung „New York Times“ hatte berichtet, Berater hätten dem Präsidentschaftskandidaten der Republikaner die Kontrolle über sein Konto bei dem Kurznachrichtendienst „entrissen“, damit er seine Chancen bei der Wahl am Dienstag nicht mit ungefilterten Anfeindungen schmälert.

Just watched lightweight Marco Rubio lying to a small crowd about my past record. He is not as smart as Cruz, and may be an even bigger liar — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27. Februar 2016

Despite spending $500k a day on TV ads alone #CrookedHillary falls flat in nationwide @QuinnipiacPoll. Having ZERO impact. Sad!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13. Juli 2016

„Wenn jemand nicht mit einem Twitter-Konto umgehen kann, kann er nicht mit den Atomcodes umgehen“, fügte Obama vor seinem lachenden Publikum hinzu. Trump ist dafür bekannt, Gegner und Kritiker über Twitter in scharfen Tönen anzugreifen - manchmal mitten in der Nacht.

It is impossible for the FBI not to recommend criminal charges against Hillary Clinton. What she did was wrong! What Bill did was stupid! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2. Juli 2016

President Obama looks and sounds so ridiculous making his speech in Cuba, especially in the shadows of Brussels. He is being treated badly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22. März 2016

The seriously failing @nytimes, despite so much winning and poll numbers that will soon put me in first place, only writes dishonest hits! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. September 2016

Die „New York Times“ hat hier Trumps Twitter-Postings gesammelt.

(dpa/ Anastasia Lopez)