hmbc

Österreichische Band HMBC gibt Auflösung bekannt

Die österreichische Band Holstuonarmusigbigbandclub, kurz HMBC, aus Vorarlberg hat nach 14 Jahren gemeinsamer Musik die Auflösung bekanntgegeben.

„Vom Üben im Keller und Spielen für Schnitzel und Bier bis zu all den großen und kleinen Konzertbühnen, die wir in den letzten Jahren bespielt haben. Fast eineinhalb Jahrzehnte „hmbc“ sind kaum in Worte zu fassen“, resümiert die Band in einem Posting am Montag.

Große Bekanntheit erlangte die Band mit dem Song „Vo Mello bis ge Schoppornou“ im Jahr 2010, das 38 Wochen lang in den Austria Top 40 war. Nach reiflicher Überlegung hätten sich die Sänger dazu entschieden, das gemeinsame Musik machen aufzugeben. „Davor möchten wir so vielen wie möglich von Euch persönlich Danke sagen und das natürlich auf musikalischem Wege. Die Konzerttermine folgen in Kürze.“

(Anastasia Lopez)