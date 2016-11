Mahatma Gandhis Enkel stirbt in indischem Krankenhaus

Ein Enkel des indischen Freiheitskämpfers Mahatma Gandhi ist im Alter von 87 Jahren in einem Krankenhaus in der indischen Stadt Surat gestorben.

Der indische Premierminister Narendra Modi und der indische Präsident Pranab Mukherjee sprachen am späten Montagabend über Twitter ihr Bedauern über den Tod von Kanu Gandhi aus.

Pained by the demise of Kanubhai Gandhi, the grandson of Gandhi Ji. Remembering my various interactions with him. May his soul rest in peace — Narendra Modi (@narendramodi) 7. November 2016

Sad to learn about the sad demise of Kanubhai Gandhi, grandson of the Mahatma, my heartfelt condolences — President of India (@RashtrapatiBhvn) 7. November 2016

Kanu Gandhi hatte lange Zeit in den USA gelebt und nach seiner Ausbildung am Massachusetts Institute of Technology (MIT) unter anderem für das US-Militär und im Auftrag der Weltraumbehörde Nasa gearbeitet. Erst im Jahr 2014 kehrte er nach Indien zurück und lebte dort zuletzt in einem Altenheim.

My condolences on the passing away of Shri Kanu Gandhi , grandson of the great Mahatma Gandhi. pic.twitter.com/JIEDXbSITk — Virender Sehwag (@virendersehwag) 7. November 2016

Ein bekanntes Foto Kanu Gandhis zeigt ihn als kleinen Jungen, der im Jahr 1930 auf dem so genannten Salzmarsch seinen Großvater Mahatma Gandhi an dessen Gehstock hinter sich herzieht. Dieser hatte damals den Marsch ins Leben gerufen, um gegen das Salzmonopol der britischen Besatzer zu demonstrieren.

(dpa/ Anastasia Lopez)