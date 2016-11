Reiri Kurihara / AP / EDUARDO MUNOZ ALVAREZ / AFP / picturedesk.com

Diese Stars rühren die Werbetrommel im Wahlkampf

Wenige Stunden vor der US-Präsidentschaftswahl hat Madonna nochmals für Hillary Clinton geworben - mit einem ungewöhnlichen Konzert in New York. Auch andere Stars rühren die Werbetrommel.

Superstar Madonna (58) hat am Abend vor der US-Präsidentschaftswahl ein Überraschungskonzert in einem New Yorker Park gegeben. "Das ist ein Konzert über Frieden. Wir wollen und wir werden eine Präsidentin wählen, die dafür sorgt, dass Amerika großartig bleibt", sagte die US-Musikerin, wie Videos im Internet zeigen.

You May Say I'm A Dreamer..........but I'm not the only one! 🇺🇸Vote 🇺🇸 for 🇺🇸H.R.C. 🙏🏻🎉🎉🎉 Ein von Madonna (@madonna) gepostetes Video am 7. Nov 2016 um 21:11 Uhr

Rund 300 Leute versammelten sich laut US-Medienberichten am Montagabend bei dem rund 30-minütigem Konzert, das die Sängerin kurz vorher bei Twitter angekündigt hatte.

Meet me in Washington Square Park at 7:30 Let's Go Hard For Hillary Clinton! 🇺🇸🙏🏻🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🇺🇸🇺🇸🇺🇸🏃🏃🏃🏃🏃🏃 pic.twitter.com/3czBXlaWsR — Madonna (@Madonna) 8. November 2016

Madonna spielte dabei auf ihrer Gitarre Hits wie "Like a Prayer", "Express Yourself" und "Don’t Tell Me" und ermunterte ihre Anhänger immer wieder, am nächsten Tag für die Demokratin Hillary Clinton zu stimmen. "Wir werden eine Präsidentin wählen, die nicht diskriminiert."

Bitches Are You In My Gang??? Doing a surprise intimate very small acoustic concert Monday night in support of Hillary. Stay tuned! 🎉🎉🎉😂 Ein von Madonna (@madonna) gepostetes Foto am 4. Nov 2016 um 10:09 Uhr

Diese Stars stehen hinter Clinton

In den Tagen vor der Präsidentschaftswahl an diesem Dienstag hatten sich nochmals mehrere Prominente auf die Seite Clintons gestellt, darunter Beyoncé und ihr Ehemann Jay-Z, Katy Perry, Bruce Springsteen, Lady Gaga und Jon Bon Jovi.

EVERYONE!!!! Get out and VOTE!! Our future depends on it! #ImWithHer Ein von Jennifer Lopez (@jlo) gepostetes Video am 6. Nov 2016 um 18:15 Uhr

Corsets off. LET DO THIS. #Election2016 Spread the word to #GoVote Ein von #VoteHillary (@ladygaga) gepostetes Foto am 6. Nov 2016 um 1:34 Uhr

My outfit for my Gayborhood Bar crawl to GOTV. I love Philly❤️ Thank You Governor Ed Rendell for Another incredible presidential campaign push. We were together in Philly for Obama and we'll do it again!👍🏻 Ein von Debra Messing (@therealdebramessing) gepostetes Foto am 4. Nov 2016 um 20:45 Uhr

Vote! Vote! Vote! For your sisters, your mothers, our daughters and for everyone who has made to feel less than- vote for Hillary!!!#imwithher Ein von Melissa McCarthy (@melissamccarthy) gepostetes Foto am 6. Nov 2016 um 18:15 Uhr

Voting jacket. ✔️ Ein von Olivia Wilde (@oliviawilde) gepostetes Foto am 2. Nov 2016 um 17:10 Uhr

Ya heard? @plannedparenthood Ein von @amyschumer gepostetes Foto am 5. Nov 2016 um 12:46 Uhr

#ImWithHer 🇺🇸❤️💙 Ein von Demi Lovato (@ddlovato) gepostetes Foto am 7. Nov 2016 um 21:56 Uhr

We are not minority, we are majority! Go vote and make your voices heard. #imwithher Ein von Pharrell Williams (@pharrell) gepostetes Video am 7. Nov 2016 um 5:46 Uhr

Being in Vegas for #PieceOfMe is amazing for so many reasons... Especially today... because I had the incredible opportunity to meet @HillaryClinton!! Such an inspiration and beautiful voice for women around the world!!! This woman had an intense presence and I felt very honored to meet her!!! Ein von Britney Spears (@britneyspears) gepostetes Foto am 18. Feb 2016 um 21:52 Uhr

Latinos who Trump insulted may save the Republic. #VoteHillary Ein von Barbra Streisand (@barbrastreisand) gepostetes Foto am 6. Nov 2016 um 13:54 Uhr

Look WHO DID come over for lunch... Wow. #imwithher Ein von Justin Timberlake (@justintimberlake) gepostetes Foto am 23. Aug 2016 um 13:31 Uhr

Weit weniger Stars rühren öffentlich die Werbetrommel für Trump oder haben nach den zahlreichen beleidigenden Reden vom Präsidentschaftskandidaten die Unterstützung wieder entzogen.

dear

O. Wilson

they took ur comment

out of context!

I'm honored!

thank u!

If Trump will hv me

I'd be his VP

in a heartbeat!

©#TrumpSheen16 — Charlie Sheen (@charliesheen) 27. August 2015

Sylvester Stallone: “I love Donald Trump...He’s a big fan of “bigger-than-life” Donald Trump.." #VarietyMagazine pic.twitter.com/bfIYUdwQ7O — Trump's Got My Vote (@veganvecoh) 1. März 2016

No. I'm not supporting Donald trump anymore. — aaroncarter (@aaroncarter) 11. Oktober 2016

