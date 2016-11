Viele Promis entsetzt über Trumps Wahlerfolg

„Peinlich“, „furchteinflößend“: Zahlreiche Prominente haben in den sozialen Netzwerken entsetzt auf Donald Trumps gutes Abschneiden bei der US-Wahl reagiert.

Katy Perry, eine glühende Unterstützerin von Hillary Clinton, sah in der Wahlnacht drastische Ereignisse auf Amerika zukommen:

THE REVOLUTION IS COMING. — KATY PERRY (@katyperry) 9. November 2016

Lady Gaga, die ihren Twitter-Namen in „#VoteHillary“ geändert hatte, hoffte auf Hilfe von oben:

🙏say a prayer America — #VoteHillary (@ladygaga) 9. November 2016

Sängerin Cher fühlte sich gar an das Deutsche Reich erinnert: „So wie in Deutschland in den 30ern haben Ärger und Wut die USA erfasst.“

IF🚽WINS,HE WILL STILL BE WHAT HE IS NOW…A PETTY VENGEFUL,COWARD‼️AS GERMANY WAS IN THE 30′s, THERES AN ANGER,A RAGE, THAT HAS CONSUMED OUR🇺🇸 — Cher (@cher) 9. November 2016

Miley Cyrus bekannt sich stolz zu ihrer Wahl:

I voted today for @HillaryClinton ❤️💙❤️💙 I am so proud of all of you who did the same! #imwithher pic.twitter.com/AKTuhmEqui — Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) 8. November 2016

Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande schrieb: „Das ist total furchteinflößend.“

well this is utterly terrifying — Ariana Grande (@ArianaGrande) 9. November 2016

TV-Sternchen Khloé Kardashian nannte den Verlauf der Wahl „Geschichte auf eine schlechte Weise“.

History in a bad way. You guys must open up your minds. https://t.co/ZEbby0H6st — Khloé (@khloekardashian) 9. November 2016

Der Brite James Corden verglich die Wahl mit dem Brexit-Votum in seiner Heimat.

Brexit feelings. — James Corden (@JKCorden) 9. November 2016

Unterstützung hatte Trump unter anderem von Wrestling-Ikone Hulk Hogan bekommen. „Ich bete für ein hoch erwünschtes Wunder heute Nacht“, schrieb Hogan.

Praying for a highly favored miracle tonight brother HH — Hulk Hogan (@HulkHogan) 9. November 2016

Über ein anderes Wahlergebnis freute sich Rapper Snoop Dogg: „Wir haben in Kalifornien gerade Marihuana legalisiert.“ Dazu schrieb er als Hashtag: „Raucht jeden Tag Gras.“

We just legalized marijuana in Cali. #smokeweedeveryday 🍁💨 — Snoop Dogg (@SnoopDogg) 9. November 2016

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 9. November 2016 (APA/dpa/WD)