Misshandlungsverfahren gegen Brad Pitt eingestellt

Gegen den Schauspieler lagen schwere Vorwürfe wegen Kindesmisshandlung vor, diese konnten von der ermittelnden Behörde nicht bestätigt werden.

Acht Wochen lang wurde gegen den 52-jährigen Brad Pitt ermittelt. Schwere Vorwürfe standen im Raum, er soll seine Kinder physisch und verbal misshandelt haben. Konkret geht es um einen Vorfall, der an Board eines Privatflugzeuges eskaliert sein soll - oe3.ORF.at hat berichtet. Nach ausführlichen und gründlichen Untersuchungen sei man allerdings nun zu dem Schluss gekommen, dass keine Grundlagen für eine Anklage vorliegen, zitiert das US-Magazin „People“ einen Insider.

FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / picturedesk.com

Familiengericht am Zug

Damit können sich Angelina Jolie und Brad Pitt dem nächsten Schritt in ihrem Scheidungsverfahren widmen. Bislang gibt es nämlich noch keine endgültige Einigung bezüglich des Sorgerechts. Das Ex-Paar wollte erst den Ausgang der Ermittlungen abwarten. Am Familiengericht werden nun die beiden Schauspieler darüber verhandeln, wer sich in Zukunft um die gemeinsamen Kinder kümmern wird.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 10. November 2016 (NL/WD)