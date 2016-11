Julian le Play

Julian le Play: Das ist die neue Single aus dem Erfolgsalbum

„Ich kenn dich zwar erst seit paar Stunden. Nur hab’ ich mich in dir gefunden“, sang Julian le Play in „Hand in Hand“. Es war der Beginn einer gemeinsamen Reise zweier Nachtschwärmer. Aus Stunden wurden Tage, Wochen, Jahre. „Wach zu werden“, die neue Single, erzählt wie die Reise weitergeht.

Das Auto geparkt hoch über der fremden Stadt, Rotwein auf dem Autodach, schlafen im Kofferraum, der Blick Richtung Sterne. Daneben ein Koffer voll gemeinsamer Erinnerungen. Und die Gewissheit am nächsten Morgen nicht alleine aufzustehen.

Starke Bilder wie diese einzufangen ist die große Stärke des Österreichers und zeichnen das neue Album „Zugvögel“ aus. Es ist ein musikalisches Roadmovie voller Hymnen mit Tiefgang.

„Wir wollten diesmal einfach ein reduziertes, schlichtes Video machen. Es geht darin ums nach Hause kommen nach einer langen Reise. Man hat viel Schönes erlebt, viel gesehen und gefühlt. Und trotzdem freut man sich auf Zuhause. Weil man weiß, dass da jemand ist, auf den man sich freuen kann", verrät der Musiker.

Aufgenommen auf einem alten Bauernhof bei Bordeaux, hat es mittlerweile Gold Status in Österreich und ist seit 22 Wochen durchgehend in den Charts vertreten. Im September folgte die große Open-Air-Tournee durch Österreich, 2017 wird die Tournee wegen der großen Nachfrage fortgesetzt. Mit Wach zu werden erscheint jetzt die neue Single von Julian le Play.

