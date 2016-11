Retter in Not: Feuerwehr befreite eingestürztes Pferd

Die Freiwillige Söldner Feuerwehr rückte am Donnerstag zu einer tierischen Rettungsaktion aus: Ein in eine Jauchegrube gestürztes Pferd saß zweieinhalb Stunde in der Tiefe fest.

Das durch ein Loch eingestürtzes Tier musste von Feuerwehrmännern gerettet werden.

Zuerst mussten sie das Loch vergrößern, danach die Grube mit Spezialgeräten belüften und mit Atemschutz hinabsteigen. Mithilfe eines Traktor wurde das Tier wieder ans Tageslicht befördert.

Ö3-Drivetimeshow mit Olivia Peter und Peter L. Eppinger,11. November 2016

(Anastasia Lopez)