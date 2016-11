Dream ist da: Nachwuchs bei den Kardashians

Der Kardashian-Clan wächst weiter: Rob Kardashian (29), Bruder von TV-Sternchen Kim, hat sein erstes Kind bekommen.

Freundin Blac Chyna habe am Dienstag Töchterchen Dream auf die Welt gebracht, berichteten US-Medien. Sie ließ es sich nicht nehmen, im Spitalbett noch den neuesten Webtrend zu filmen. Bei der Mannequin-CHallenge geht es darum, ein Bild zu schaffen, das wie eingefroren wirkt.

„Meine neue Nichte ist absolut umwerfend“, schrieb Robs Schwester Khloé Kardashian beim Kurznachrichtendienst Twitter.

My new niece is absolutely stunning!!! So thankful I was able to land in time to witness this miracle happen! Praise God! 🙏🏽❤️