Wintertauschbörse geht in die zwölfte Runde

Die erfolgreiche Wintertauschbörse findet heuer zum zwölften Mal statt. Seit 2005 nützten eine halbe Million Besucher die Möglichkeit, günstig Wintersportartikel zu kaufen oder zu verkaufen.

„Mit unseren Tauschbörsen helfen wir den Menschen sparen, denn gerade Familien mit Kindern können sich nicht jedes Jahr neue Ausrüstungen leisten“, sagt AK-Präsident Siegfried Pichler, Initiator der Tauschbörsen.

Ö3-Reporter Peter Obermüller war dabei:

Peter Obermüller / Hitradio Ö3

Erfolgsgeschichte

In den vergangenen elf Jahren besuchten über eine halbe Million Menschen dieses Serviceangebot von AK und ÖGB. Die Salzburger brachten dabei rund 300.000 Wintersportartikel: Ski, Eislaufschuhe, Snowboards, Tourenski, Rodeln, Langlaufausrüstungen, Kinderskihelme und Wintersportbekleidung für jedes Alter. Wer also gebrauchte Wintersportartikel zuhause hat, die zwar intakt sind, aber einfach nicht mehr passen oder nicht mehr benötigt werden, kann sie zu den Tauschbörsen bringen. Auch in diesem Jahr wird es dort fachlich-kompetente Sportartikelberatung geben.

Alle Infos zu den Tauschbörsen gibt’s auf den Seiten der Arbeiterkammer Salzburg.

„Ö3-Supersamstag“ mit Thomas Filzer, 12. November 2016