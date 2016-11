Lindsey Vonn zeigt uns ihren gebrochenen Oberarm

Skistar Lindsey Vonn kommt aus ihrer Pechsträhne nicht heraus. Auf Facebook präsentiert sie Röntgenaufnahmen ihres Oberarms, den sie sich im Training gebrochen hat.

Passiert ist der Sturz bereits am Donnerstag, beim Training in Copper Mountain in Colorado. Damit ist für die an Siegen erfolgreichste Skirennläuferin der Geschichte die kommende WM-Saison mit einem Riesen-Fragezeichen versehen.

Auf Facebook schrieb die Amerikanerin: „Leider bin ich gestern beim Training in Copper gestürzt und habe mir dabei den rechten Oberarmknochen schwer gebrochen. Die Operation in Vail verlief erfolgreich, alle haben sich großartig um mich gekümmert“.

Schon im nächsten Satz zeigte Vonn aber wieder Kampfgeist. „Ich bin natürlich total frustriert über diesen neuerlichen Rückschlag. Aber zumindest meine Knie sind okay und ich werde versuchen, so schnell wie möglich auf die Pisten zurückzukehren, wie ich es immer tue“, erklärte sie.

Wie lange Vonns Zwangspause diesmal dauert, war vorerst schwer abschätzbar. In drei Monaten steht die WM in St. Moritz auf dem Programm. (apa/NL)