Ehren-Oscars an Jackie Chan verliehen

Der Actionstar und Kampfkünstler Jackie Chan (62, „Rush Hour“) hat zusammen mit drei Kollegen aus der Filmbranche in Los Angeles den Ehren-Oscar verliehen bekommen.

Bei der Zeremonie in der Nacht zum Sonntag würdigte Tom Hanks den in Hongkong geborenen Chan als eine Mischung aus John Wayne und Buster Keaton, wie die Academy of Motion Picture Arts und Sciences über Twitter mitteilte.

What a great way to end the night! Congratulations to @EyeOfJackieChan and all the #GovAwards honorees! Look for videos online soon. pic.twitter.com/0YUg4DqEqv