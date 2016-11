Zwillings-Brüder sind beide älter als der andere

Emily und Seth Peterson sind Eltern von Zwillingsbuben geworden. Obwohl Samuel zuerst geboren worden ist, ist sein Bruder laut Geburtsurkunde älter als er.

Wie ist das möglich? Samuel wurde genau am 6. November um 01:39 Uhr geboren. Eine gute halbe Stunde später kam sein Bruder Ronan zur Welt. In der Zwischenzeit fand allerdings die Zeitumstellung statt. Damit ist Ronans offizielle Geburtszeit 01:10 Uhr morgens, also 29 Minuten früher als bei seinem Bruder Samuel, der eigentlich 31 Minuten früher geboren worden ist.

„Ich habe etwas früher in der Nacht noch gesagt, dass sie entweder an zwei unterschiedlichen Tagen geboren werden oder die Zeitumstellung irgendwie mitspielen wird“, zitiert die Geburtsklinik den Vater der Zwillinge in einem Facebook-Posting.

Die Zwillinge wurden im „Cape Cod Hospital“ zur Welt gebracht. Laut Angaben der zuständigen Krankenschwester hätte sie so einen Vorfall nach über 40 Jahren Arbeit in diesem Krankhaus noch nie erlebt. (NL)