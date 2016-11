Herde hilft Elefantenbaby bei der Flussüberquerung

Eine Elefantenherde versucht im Elephant Nature Park in Thailand einen Fluss zu durchqueren. Der ist weder besonders tief noch besonders reißerisch - die großen Tiere marschieren recht entspannt durch. Einem kleinem Elefantenbaby steht das Wasser aber bis zum Hals.

Als das Junge untergegt, reagieren die anderen Elefanten sofort. Sie umzingeln das Baby, tauchen ab und befördern es mit Hilfe ihrer starken Rüssel wieder an die Wasseroberfläche. Zuerst sieht man nur den Rüssel vom kleinen Elefanten, dann taucht er komplett wieder auf. Schüttelt sich einmal kurz und spaziert dann fröhlich trompetend ans sichere Ufer.

Das Video von der tierischen Rettungsaktion hat sich in den vergangenen Tagen zum viralen Hit entwickelt.

Video auf YouTube

