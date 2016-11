ANDREW GOMBERT / EPA / picturedesk.com

Bruno Mars kommt für dich nach Wien!

An Bruno Mars gibt’s im Moment kein Vorbeikommen. Der Grammy-Preisträger ist ein Phänomen. Wer „Just the Way You Are“ und „Grenade“, live erleben will, hat im Sommer bei einem Ö3-Konzert die Gelegenheit dazu.

Bruno Mars ist derzeit ganz groß. So groß, dass wir für das Ö3-Konzert am 3. Juni gleich mal die Wiener Stadthalle gebucht haben. Könnte knapp werden, wenn man bedenkt, wie erfolgreich der US-amerikanische R&B-Sänger und Songwriter derzeit unterwegs ist.

Lastnight Ein von Bruno Mars (@brunomars) gepostetes Foto am 13. Nov 2016 um 8:01 Uhr

Der Vorverkauf für das Ö3-Konzert startet am 21.11.

Coldplay & Robbie Williams kommen auch

Bruno Mars nicht der einzige Topact, der sich bereits für den Sommer angekündigt hat. Coldplay, David Guetta und einige andere kommen für Ö3-Konzerte nach Österreich. Wer wann wohin kommt, erfährst du im Ö3-Eventkalender.