Das sind unsere Flirt-Hotspots

Wer hätte das gedacht: In Zeiten von Tinder, Parship und Co. wird immer noch am liebsten von Angesicht zu Angesicht geflirtet. Gelegenheit dazu finden wir vor allem an diesen Orten.

Laut einer aktuellen Umfrage der Marktforscher von Meinungsraum flirten nur 4 von 10 Befragten gerne online. Der Rest der 300 befragten Wienerinnen und Wiener setzt auf persönliches Kennenlernen. Denn viele sind sich unsicher, ob die Menschen im Internet auch die Wahrheit sagen.

Das sind die Top 3 der beliebtesten Flirt-Hotspots

Platz 3: Beim Sport

Für die Befragten liegt der Flirt im Fitnesscenter, am Tennisplatz und Co. knapp vor der Disko.

Platz 2: In einer Bar

27 Prozent der Befragten halten den Klassiker – die gute alte Bar – für den perfekten Ort zum Flirten.

Arnold Paira / laif / picturedesk.com

Platz 1: In der Schule oder auf der Uni

Ein kurzer Flirt in der Pause? Für 36 Prozent der Umfrageteilnehmerinnen und -teilnehmer ist ein netter Flirt die perfekte Abwechslung zum Büffeln.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 15. November 2016 (MB)