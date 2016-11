Erdbeben in Neuseeland: Kühe von Grasinsel gerettet

Drei Kühe sind durch das heftige Erdbeben in Neuseeland in eine prekäre Lage geraten und zur Internet-Sensation geworden.

Die Weidewiese rund um die Tiere brach durch den Erdstoß weg und sackte meterweit ab, sodass die Kühe plötzlich auf einer winzigen Grasinsel am Abgrund standen. Eine Hubschrauber-Crew des Nachrichtendienstes Newshub filmte die Tiere in ihrer bizarren Notlage.

Video auf Youtube

