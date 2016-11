Das sind Bonos Lieblingsfrauen

Zur Verleihung der „Glamour Women of the Year Awards“ erschien Bono Vox in attraktiver Begleitung. Der U2-Sänger brachte seine Frau und seine Töchter mit.

Mit Ehefrau Alison Hewson und den beiden Töchtern Eve und Jordan Hewson zeigt sich der Musiker auf dem roten Teppich. Anlass dafür sei es, Aufmerksamkeit für ein derzeit wichtiges Thema zu erlangen: die Gleichberechtigung von Mann und Frau.

VALERIE MACON / AFP / picturedesk.com

„Heutzutage haben Frauen noch nicht die gleichen Chancen und Möglichkeiten wie Männer, und bis wir dieses Problem nicht ansprechen, Männer und Frauen zusammen - solange wird unsere Welt weiterhin einem frauenfeindlichen, gewaltsamen und verarmten Pfad folgen...“, zitiert „Toofab“ aus seiner Dankesrede anlässlich der Auszeichnung mit dem „Man of the Year Award“. (NL)