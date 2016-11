Ivanka Trump nutzt Interview für Eigen-Schmuck-Werbung

Die Diskussion um Interessenkonflikte durch Donald Trumps Doppelrolle als Geschäftsmann und künftiger US-Präsident wird durch eine umstrittene PR-Aktion seiner Tochter Ivanka angeheizt.

Deren Schmuckfirma nutzte einen TV-Auftritt des Trump-Clans, um Werbung für einen 10 800 Dollar teuren Armreif aus ihrer Kollektion zu machen.

Ein von Ivanka Trump (@ivankatrump) gepostetes Foto am 13. Nov 2016 um 10:52 Uhr

Die 35-jährige Unternehmerin hatte das mit Diamanten besetzte Schmuckstück am Sonntagabend gut sichtbar bei einem Interview in der CBS-Sendung „60 Minutes“ getragen, die zur besten Sendezeit etwa 20 Millionen Zuschauer erreichte.

White House as QVC. It has started. pic.twitter.com/jk0DeQJ9vV