Magische Monster aus Hogwarts

Mit „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ startet der erste Kinoableger aus J.K. Rowlings Harry Potter-Universum. Eddie Redmayne spielt den Hogwarts-Zauberer und Magizoologen Newt Scamander, der mit seinem Koffer voller Fabelwesen Chaos in New York stiftet.

Inhalt

New York, 1926: Die magische Welt wird zunehmend von Gefahren bedroht. Etwas Geheimnisvolles streift durch die Straßen, hinterlässt eine Spur der Verwüstung und droht die Gemeinschaft der Zauberer an die No-Majs (Amerikanisch für Muggels) zu verraten. Newt Scamander (Eddie Redmayne) ahnt von diesen steigenden Spannungen nichts. Er hat gerade eine weltweite Exkursion abgeschlossen, mit der er die außergewöhnliche Vielfalt von magischen Geschöpfen erforschen und dokumentieren will.

Einige davon trägt er sicherheitshalber in einem täuschend normalen Lederkoffer bei sich, der aber in seinem Inneren ungeheure Dimensionen birgt. Doch plötzlich droht eine Katastrophe, als der ahnungslose No-Maj Jacob Kowalski aus Versehen einige von Newts Geschöpfen in der bereits sehr nervösen Atmosphäre der Großstadt freilässt.

Das ist ein ernsthafter Verstoß gegen das Geheimhaltungsstatut, und Tina Goldstein fasst sofort nach, weil sie dadurch hofft, ihre ehemalige Position als Auror zurückzuerhalten.Doch dann wird alles noch viel schlimmer, denn Percival Graves, der rätselhafte Direktor für magische Sicherheit im MACUSA (Magischer Kongress der USA) hat nicht nur Newt in Verdacht … sondern auch Tina.

Newt und Tina müssen also zusammenarbeiten, und gemeinsam mit Tinas Schwester Queenie und ihrem neuen No-Maj-Freund Jacob bilden sie eine Gruppe von Helden wider Willen, die Newts verschwundene Geschöpfe wiederfinden müssen, bevor ihnen etwas zustößt. Bald jedoch geht es um noch viel mehr, als sich diese vier Außenseiter – die jetzt als Flüchtige gesucht werden – jemals vorstellen können. Denn ihre Mission bringt sie auf Kollisionskurs mit finsteren Mächten...

P.A. Straubingers Filmkritik

„Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ richtet sich an ein erwachseneres Publikum als „Harry Potter“ - glänzt aber trotzdem durch Rowlings verspielten Einfallsreichtum und den tricktechnisch-faszinierend umgesetzten magischen Zoo.

Außerdem ist das Spin-Off deutlich kurzweiliger und visuell beeindruckender als die letzten Potter-Filme.

Kurz: Ein opulenter Augenschmaus mit magischen Designs und fantastischen Effekten.

Bringt 8 von 10 fantastisch-effektvolle Movie-Minute-Empfehlungspunkte.

Filminfo

USA,GB 2016 / Fantasy

Länge: 133 Minuten

Darsteller: Eddie Redmayne, Ezra Miller

Regie: David Yates

Ö3-Movie-Minute als Podcast

Die Filmkritik von und mit P. A. Straubinger. Für alle, die den Ö3-Wecker am Donnerstag verpasst haben, gibt’s im Kino-Podcast Infos zum Film der Woche.

