Michelle Obama nützt Herzogin Kates Schönheitsgeheimnis

Worüber wird eigentlich bei Staatsbesuchen hinter verschlossenen Türen gesprochen? Im Fall von Michelle Obama und Herzogin Kate offensichtlich über Schönheit.

REX / Rex Features / picturedesk.com

Carl Ray, der Visagist von Michelle Obama, hat in einem Interview aus der Puderdose geplaudert, berichtet „Daily Mail“. Es sei kein kein Zufall, dass die vergangenen acht Jahres als First Lady kaum sichtbare Spuren am Aussehen der 52-Jährigen hinterlassen haben. Ein spezielles Hautgel soll dafür verantwortlich sein - eine Art Bio-Botox. Die Empfehlung zu dem 50 Euro teuren Produkt soll von niemand geringerem als Herzogin Kate persönlich gekommen sein. Die Frau von Prinz William ist bekannt für ihre gutes Aussehen. (WD)