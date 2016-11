Kater als Hauptdarsteller - Regisseur sucht Besitzer

Neben dem Paar Andreas und Stefan ist Moses der eigentliche Star in „Kater“. Für den preisgekrönten Film, der auf der Berlinale Weltpremiere feierte hat der österreichische Regisseur Händl Klaus mit seinem Kater Toni gedreht.

Toni stammt aus einem Tierheim in der Schweiz und ist für den 47-Jährigen etwas ganz Besonderes. Eine Filmpräsentation in Bern nutzte der Filmemacher und Schriftsteller jüngst als Aufruf an die früheren Besitzer, sich bei ihm zu melden.

„Ich möchte wissen, wie er aufgewachsen ist“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Doch der Österreicher stellte gleich unmissverständlich klar: „Ich gebe ihn nie mehr her. Er bleibt bei mir.“

(dpa/ Anastasia Lopez)