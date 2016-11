Screenshot Youtube

Johnny Depp: Kampagne für Künstler in Haft gestartet

Mit Stars wie Johnny Depp und Peter Gabriel hat die Organisation The Voice Project eine Solidaritätskampagne für inhaftierte Künstler in aller Welt gestartet.

Dafür wurden die Prominenten wie Häftlinge abgelichtet. Statt ihres eigenen Namens stehen auf den Tafeln, die um ihren Hals gehängt wurden, jeweils ein Name eines inhaftierten Künstlers und dessen Strafmaß.

Hollywood-Star Depp bekundete auf diese Weise seine Solidarität mit dem ukrainischen Filmemacher Oleg Senzow, der 20 Jahre im Gefängnis absitzen soll. Senzow war im August vergangenen Jahres wegen des Vorwurfs verurteilt worden, eine Gruppe ukrainischer Ultranationalisten koordiniert zu haben, die Angriffe auf russische Ziele auf der Krim geplant haben sollen.

Prominente lassen sich als Häftlinge ablichten

Gabriel erinnerte mit seinem Schild an den schwedisch-eritreischen Journalisten und Autor Dawit Isaak, der Opfer einer Festnahmewelle unter dem eritreischen Machthaber Issaias Afeworki wurde. Seit seiner Ergreifung im Jahr 2001 wird der Autor vermisst.

The @VoiceProject defends #FreeExpression and supports creative activism around the globe. We speak up for those who speak out. Read more —> http://petergabriel.com/news/imprisoned-for-art/ Ein von Peter Gabriel (@itspetergabriel) gepostetes Foto am 17. Nov 2016 um 2:02 Uhr

An der Aktion beteiligten sich unter anderem auch Tom Morello von der Rockband Rage Against the Machine und die russische Künstlerin Nadeschda Tolokonnikowa, die selbst schon wegen einer provokanten Aktion ihrer Band Pussy Riot in russischer Lagerhaft saß.

Repost from @nadyariot -- I’m wearing my support for The Voice Project with our t-shirts. @VoiceProject defends #FreeExpressionand supports creative activism around the globe. We speak up for those who speak out. There’s 2 weeks to buy at @represent---> Link In Bio Ein von The Voice Project (@voiceproject) gepostetes Foto am 16. Nov 2016 um 11:29 Uhr

Hunter Heaney, Mitbegründer und Leiter von The Voice Project, erklärte, die Kampagne habe zwei Ziele: Sie solle Geld für seine Organisation einbringen und ein Bewusstsein für das Schicksal von inhaftierten Künstlern schaffen. So sollten „die Dinge für die Beamten, die direkt verantwortlich für sie sind, oder höhere Regierungsvertreter unbequemer“ gemacht werden.

(dpa/ Anastasia Lopez)