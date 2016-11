Super Mario kommt aufs iPhone

Die legendäre Videospielfigur „Super Mario“ erlebt ab kommenden Monat auch auf dem iPhone Abenteuer.

Die Smartphone-App Super Mario Run kommt am 15. Dezember auf den Markt, wie der japanische Spielehersteller Nintendo mitteilte.

Super Mario Run wird den Angaben zufolge in zahlreichen Sprachen für 151 Länder und Regionen veröffentlicht. Das Spiel kann demnach zunächst kostenlos ausprobiert werden, wer aber „unbegrenzten Zugriff“ haben will, muss zahlen. In den USA soll der Preis bei 9,99 Dollar (9,28 Euro) liegen.

Primeras imágenes de lo que será el juego Super Mario Run. pic.twitter.com/gMcOJtzC39 — Super Mario Run (@MarioRunSpain) 15. November 2016

Zunächst gibt es Super Mario Run nur für das iPhone von Apple, später soll es auch für Geräte mit dem Betriebssystem Android von Google herauskommen.

(apa)