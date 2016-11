„Die Simpsons“-Macher bereuen Trump-Vorhersage

Die Macher der US-Zeichentrickserie „Die Simpsons“ scheinen ihre 16 Jahre alte Vorhersage eines Präsidenten Donald Trump nach dessen überraschendem Wahlsieg zu bereuen.

„Being right sucks“, „Recht haben ist ätzend“, schreibt Bart im Vorspann der jüngsten Folge an die Tafel seiner Grundschule. Die Macher bestätigten auf Twitter, dass die Szene ein „Update der Vorhersage einer Trump-Präsidentschaft“ aus dem Jahr 2000 sei.

The Simpsons updates its 2000 prediction of a Trump Presidency... #TheSimpsons pic.twitter.com/Myf5rYb9Dj — The Simpsons (@TheSimpsons) 14. November 2016

Die Vorhersage

In der damals ausgestrahlten Folge „Barts Blick in die Zukunft“ hat der damals noch fiktive Präsident Trump seine Amtszeit gerade beendet und die USA in den Ruin getrieben.

Eine Präsidentschaft des Unternehmers schien damals allerdings keineswegs abwegig: Trump hatte sich 1999 für die Nominierung als Kandidat der Reform Party beworben, die Kampagne aber bald darauf wieder beendet.

Trump als einen Präsidenten mit verheerender Bilanz zu zeichnen, sei damals „eine Warnung an Amerika“ gewesen, sagte der Autor der Folge, Dan Greaney, im März dem „Hollywood Reporter“. Es habe zu der Aussicht gepasst, dass „Amerika verrückt wird“.

(dpa)