Screenshot quickdraw.withgoogle.com

Zeichne Googles künstliche Intelligenz spielerisch schlau

Google experimentiert mit künstlicher Intelligenz – und die User sollen spielerisch dabei helfen, das System zu schulen.

„Quick, Draw“ heißt das Spiel, bei dem User sechs Begriffe in jeweils 20 Sekunden zeichnen sollen. Das neurale Netzwerk versucht die Zeichnungen währenddessen zu erkennen. Je mehr Leute mitmachen, desto besser wird das System, weil es ständig lernt.

Hier geht’s zu „Quick, Draw!“

Was „Quick, Draw!“ genau ist, erklären die Entwickler in diesem Video:

Bei „Quick, Draw!“ geht es für die User in erster Linie um den Spaß am schnellen Zeichnen. Das Spiel macht auch gemeinsam Spaß. Ein gutes Beispiel dafür lieferten die Moderatoren einer US-TV-Sender in ihrer Frühstückssendung. Der Versuch, eine Kanone zu zeichnen, endete in einem Lachanfall des ganzen Teams. Hier gibt’s das Video. (WD)