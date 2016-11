Pixabay

Du willst Youtube-Star werden? So geht’s!

Ö3-Reporterin Tina Ritschl hat gemeinsam mit Sandra Thier die sechs wichtigsten Schritte zum Youtube-Star zusammengestellt.

1. Konzentriere dich auf ein Thema

Es geht um eine Idee, ein Thema, über das du gerne Videos machen möchte. Das kann alles sein: Getränke, Street Art, Video Games, technische Gadgets, Make-Up... Das Wichtigste dabei ist, dass es dich interessiert. Kopiere nicht einfach nur die anderen. Sei authentisch und originell.

2. Bleib bei deinem Konzept

Wenn man diese eine Idee dann hat, dann sollte man nicht mehr wechseln. Wenn man sich beispielsweise auf Beauty & Lifestyle festlegt, dann muss man dabei bleiben. Man kann nicht in einem Video über Mascara und Make-Up reden und in einem nächsten dann darüber, wie man den besten Kucken bäckt. Das verwirrt deine Youtube-Anhänger. Sie bauen eine gewisse Erwartungshaltung deinem Channel gegenüber auf. In dem Fall wäre es: Die besten Beauty-Tricks. Und dann will man kein Videos über Kuchen sehen.

Sandra Thier ist Gründerin und Geschäftsführerin von Diego5 Studios, dem ersten österreichischen Youtuber-Netzwerk.

3. Ein schönes Layout

Der erste Eindruck ist der Wichtigste – das gilt auch im Netz. Deswegen ist Channel-Design das Um und Auf! Lade qualitativ hochwertige Videos hoch und verpasse deinem eigenen Youtube-Kanal ein cooles Layout.

4. Schmiers deinen Fans Honig ums Maul

Fans sind wichtig, wenn man ein Youtube-Star sein will. Sie schenken dir ihr Vertrauen, steigern deine Bekanntheit und supporten dich. Darum muss man sich auch um sie kümmern. Interagiere mit ihnen, indem du auf ihre Kommentare antwortest. Erfolgreiche Youtube-Stars organisieren regelmäßig Meet & Greets und Autogramm- & Selfie-Events.

5. Mach auf dich aufmerksam

Folge anderen erfolgreichen Youtubern, die von den Themen her ähnliche Videos machen wie du. Dann werden nämlich deine Videos mit denen der erfolgreichen Youtuber in Verbindung gebracht und so zieht man die Aufmerksamkeit auf sich - das bedeutet mehr Klicks, mehr Likes, mehr Abonnenten. Und vielleicht wird dann sogar dein Youtube-Idol auf dich aufmerksam und hinterlässt einen Kommentar unter deinen Videos. Sowas ist überhaupt Gold wert!

6. Dranbleiben und regelmäßig posten

Wer erfolgreich sein will, sollte einmal pro Woche ein Video veröffentlichen. Am besten immer am selben Tag zur selben Uhrzeit. Das ist eine gelernte Verhaltensweise, die man auch aus dem Fernsehen kennt. Es ist wie die Lieblingsserie, auf die man sich jede Woche freut, die immer zum selben Zeitpunkt im Fernsehen kommt.

Sag auch deinen Fans, wann sie von dir neue Videos erwarten dürfen. Das ist zwar stressig für dich, weil das natürlich einen Zeitdruck schafft. Aber hey, niemand hat gesagt, dass Youtube-Star eine leichte Aufgabe ist.

Fazit

Man wird selten von heute auf morgen Youtube-Star. Deswegen: hartnäckig bleiben, regelmäßig posten und den Kontakt zu den Fans pflegen. Der Ö3-Wecker mit Philipp Hansa, 18. November 2016 (Tina Ritschl)