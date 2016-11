TrumpIsComing: Darum laufen Menschen panisch davon

Menschen, die reglos wie Schaufensterpuppen herumstehen sind Schnee von gestern. Nach der #Mannequin-Challenge erobert jetzt der Hashtag #TrumpIsComing das Netz.

Kids aus den USA haben einen neuen Trend gestartet. In einer Menge von Leuten schreit einer plötzlich „Trump is coming“. Daraufhin rennen alle ganz panisch davon oder fallen einfach zu Boden.

Die Idee soll aus dem Zeichentrick-Film „Toy Story“ abgeschaut sein. In dem Film erstarren die eigentlich lebendigen Spielzeuge, wenn deren Besitzer kommt.

Trump is Coming Challenge the man got the Youths Terrified Check it #trumpscoming #TrumpIsComing #socialmedia #TrumpChallenge pic.twitter.com/gaBQZV40Rj