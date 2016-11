Herbert Lehmann / picturedesk.com

So machst du perfekte Vanillekipferl

Von Linzeraugen bis Rumkugeln: Österreicher lieben Weihnachtskekse und backen gerne selbst. Als absoluter Liebling gilt immer noch das Vanillekipferl. Wir haben das Rezept von der Traditionsbächerei Demel.

Zutaten:

(für rund 150 Stück)

150 g Haselnüsse

250 g Butter

100 g Staubzucker

1 TL Vanillezucker

300 g glattes Mehl

Staub- und Vanillezucker zum Bestreuen

Zubereitung:

Nüsse ohne Zugabe von Fett in der Pfanne rösten und auskühlen lassen. Zimmerwarme Butter, Haselnüsse, Zucker, Vanillezucker und ein bisschen Mehl mithilfe einer Küchemaschine vermengen. Restliches Mehl nach und nach dazu geben und zu einem glatten Teig verarbeiten. In Frischhaltefolie wickeln und etwa 60 Minuten kalt stellen. Backrohr auf 160 Grad vorheizen. Teig durchkneten, in vier gleich große Stücke teilen, zu fingerdicken Stangen rollen und in kleine Stücke schneiden. Teigstücke auf einer leicht bemehlten Arbeitsfläche mit der flachen Hand ausrollen, zu Kipferln formen und auf zwei mit Backpapier belegte Bleche setzen. Kipferln rund 15 Minuten backen, bis sie an der Unterseite leicht braun gefärbt sind. Staubzucker und Vanillezucker vermischen und die noch warmen Kipferln darin wälzen.

„Guten Morgen am Sonntag“ mit Martina Rupp, 20. November 2016 (CC)