Efko ruft Rösterproduke zurück

Der oberösterreichische Gemüse-und Obstvermarkter Efko ruft mehrere Produkte zurück.

In Zwetschkenröster, Hollerröster und Marillenröster könnten in einzelnen Fällen scharfkantige Kunststoffteile enthalten sein, hieß es am Freitagabend in einer Aussendung.

Efko

Betroffen sind:

Zwetschkenröster 370ml / EAN 9000451007802 / MHD (Mindeshaltsbarkeitsdatum) von 04.2017 / MHD bis 09.2017.

Marillenröster 370ml / EAN 9000451007840 / MHD von 10.2017 / MHD bis 04.2018.

Hollerröster 370ml / EAN 9000451007826 / MHD von 09.2017 / MHD bis 04.2018.

Zwetschkenröster 5l / EAN 9000451077102 / MHD von 03.2019 / MHD bis 10.2019.

Marillenröster 3l / EAN 9000451007758 / MHD von 02.2019 / MHD bis 02.2019.

Hollerröster 3l / EAN 9000451007659 / MHD von 03.2019 / MHD bis 11.2019.

Die betroffenen Produkte können in den Verkaufsstellen, wo sie gekauft wurden, zurückgegeben werden. Den Preis bekommen Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet. Für nähere Informationen hat das Unternehmen eine Hotline unter der Telefonnummer 050-40-20-36-51 eingerichtet. (APA/CC)