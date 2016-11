Wutrede statt Musik: Kanye-West-Fans kriegen Geld zurück

Der für seine Wutausbrüche bekannte US-Rapper Kanye West (39) hat am Wochenende ein Konzert in Kalifornien vorzeitig beendet, nachdem er zuvor minutenlang über Hillary Clinton und andere Promis geschimpft hatte.

„Es ist eine neue Welt. Gefühle zählen. Und weißt du, warum", sagte West in Sacramento in Richtung der unterlegenen US-Präsidentschaftskandidatin. "Jeder im Mittleren Westen der USA hat etwas gefühlt, und sie haben dir gezeigt, wie sie gefühlt haben. Gefühle sind wichtig, bro."

<blockquote class="twitter-video" data-lang="de"><p lang="en" dir="ltr">Kanye West left thousands of his fans disappointed on Saturday after cutting his show short. <a href="t.co">t.co</a> <a href="t.co">pic.twitter.com/Wuc1H7oBbm</a></p>— CNN (@CNN) <a href="twitter.com">20. November 2016</a></blockquote>

<script async src="platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>}}}

In seiner Rede zeigte sich West von Musikerkollegen wie Beyoncé und Jay-Z und von Radiostationen enttäuscht, die immer dasselbe spielen würden. "Ich habe die Visionen, bro. Damit bin ich gesegnet. Mit meiner Vision. Ich drücke mich nicht immer perfekt und richtig aus, aber ich sage, was ich fühle“, ergänzte West.

Ein von Yeezus. (@privatekanye) gepostetes Foto am 6. Dez 2013 um 8:33 Uhr

Der Ehemann von Promi-Sternchen Kim Kardashian (36) verließ nach seiner zehnminütigen Wutrede die Bühne, wie Konzertbesucher am Sonntag (Ortszeit) mitteilten. Das Konzert am Vortag sei somit schon nach einer halben Stunde zu Ende gegangen. Der Veranstalter will laut "Sacramento Bee" den vollen Eintrittspreis zurückzahlen. Einen für Sonntag geplanten Auftritt sagte der extravagante Rapper ohne Angabe von Gründen ab.

(dpa)