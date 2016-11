Schwangere Janet Jackson: „Mir geht es gut“

US-Sängerin Janet Jackson, die im Oktober ihre fortgeschrittene Schwangerschaft verkündet hatte, geht es nach eigenem Bekunden gut.

Es sei schon eine Weile her, dass sie sich gemeldet habe, schrieb die 50-Jährige am Samstag auf Twitter in einer Botschaft an ihre Fans. „Ich fühle eure Liebe und Gebete.. Danke.. und mir geht es gut“, versicherte die Sängerin.

Hey you guys.. It's been awhile.. but I'm still listening.. I feel your love and prayers.. Thank you.. and I'm doing well.. Al Hamdu lillah