Welche Farbe haben diese Flipflops?

Wieder einmal spaltet die Frage über die Farbe eines Gegenstands das Netz. Jeder scheint etwas anderes zu sehen.

Welche Farben siehst du? Weiß und Gold? Oder vielleicht doch Blau und Schwarz?

What color is it? Debates over flip flop's color evokes #thedress memories https://t.co/wI1aTRPqVs pic.twitter.com/tt26tBe89p