Die Top-5 Gründe, warum wir Gutscheine schenken

43 Prozent der Österreicher verschenken sie zu Weihnachten. Aber warum eigentlich!? Hier die Top-5 Gründe.

Weil sie eh nie eingelöst werden

Die eine Sache ist, einen Gutschein zu schenken – und die andere, ihn einzulösen. Das betrifft besonders die selbst gebastelten. Bis zu 55 Prozent der Gutscheine mit einem Wert von unter hundert Euro werden nämlich gar nie eingelöst. Das hat ein Gutscheinportal in einer Umfrage erhoben.

Jedenfalls aber retten sie Jahr für Jahr den Haussegen Tausender Last-Minute-Schenker. Auch wenn im Endeffekt mehr als die Hälfte von Ihnen erst recht in der Schublade vor sich hin vegetiert.

Die beste Investition für sich selbst

Ertappt! Gib’s zu: Du hast dir sicher auch schon mal gedacht: Wieso nicht was schenken, wovon ich dann auch was davon haben könnte!? Etwas, das auch du schon immer mal machen wolltest.

Naja – die Wahrscheinlichkeit, dass du als Schenker das Plus Eins bist, ist zumindest weit absehbarer als das Geld in Brieflose zu investieren. Wissenschaftlich belegt.

Man weiß einfach nicht, was man sonst schenken soll

Mal ganz ehrlich: Manche Personen, bei denen weiß man einfach nicht und nicht, was man ihnen denn jetzt schenken soll. Weil: Die haben doch eh schon alles!? Nach langem, uninspiriertem Bummeln durch die Einkaufsstraßen des Landes kommt dann, nach einer Phase des kreativen Burnouts, die vermeintlich rettende Idee: Ein Gutschein. Bleibt nur noch die Frage: Für was?

Weniger Risiko

Schenken ist immer ein bisschen Risiko. Wie wird der andere reagieren? Werden ihm/ihr die Unterhosen, Krawatten und Parfums, die ich dieses Jahr extra sorgfältig ausgesucht habe, (die aber eh die gleichen wie auch die letzten drei Jahre sind) gefallen? Solch quälenden Fragen gehen Gutschein-Schenker gekonnt aus dem Weg: Sie geben die schwere Kaufentscheidung gleich von vornherein ab: Herr oder Herrin über das Geschenkbudget wird der Beschenkte selbst.

Einfach keine Zeit

Gutscheine sind ziemlich sicher eines der besten Last-Minute Geschenke, die es gibt. Ihre Aufwand/Endprodukt-Bilanz ist einzigartig. Selbst fünf Minuten, bevor das Christkind dann wirklich kommt, sind sie noch zu bekommen. Kreditkarte und Internet sei Dank.

Aber nur, wenn man es richtig macht: Ist das Papier bei der Bescherung noch warm vom Drucker und die noch nicht getrocknete Tinte verwischt sich mit dem Stressschweiß der Hände – dann hilft selbst die beste Tarnung nichts.

Die Physik lässt sich nicht austricksen. Auch zu Weihnachten nicht. Huch.

(Martin Krachler)