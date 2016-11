Österreich 2080: So entwickelt sich die Bevölkerung

Während die Bevölkerung laut Statistik Austria in Österreich in den nächsten Jahrzehnten insgesamt wächst, werden für einzelne Regionen unterschiedliche Entwicklungen erwartet.

Österreich 2080

Wie sieht Österreich heute in 64 Jahren aus? Gibt es dann nur mehr Städte, weil die Dörfer ausgestorben sind? Drängeln sich auf unseren Straßen so viele Menschen wie momentan in Tokio oder New York? Die Statistik Austria hat in der Bevölkerungsstatistik 2016 einen spannenden Blick in die Zukunft gewagt.

Österreich wächst – aber nur dort wo’s Jobs gibt

Schon in vier Jahren wird Österreich 9 Mio. Einwohner haben. Die meisten davon in und rund um die großen Städte: Wien zum Beispiel wächst um 25 Prozent und ist in fünf Jahren eine Metropole mit 2 Mio. Einwohnern. Grund dafür ist vor allem die Zuwanderung.

Die meisten Menschen gehen dorthin, wo sie bereits jemanden kennen und wo es Jobmöglichkeiten gibt.

Niederösterreich und das Burgenland wachsen wegen der Nähe zu Wien ebenfalls überdurchschnittlich.

Aber die Jobmöglichkeiten ziehen auch viele in den Westen: Tirol und Vorarlberg werden auch über 13 Prozent wachsen. Hier schafft der Tourismus Arbeitsplätze.

Das einzige Bundesland, dem die Statistiker einen Bevölkerungsverlust voraussagen ist Kärnten. Neben der Abwanderung in große Städte wie Wien und Graz ist hier der Altersdurchschnitt höher als im restlichen Land und es gibt mehr Sterbefälle als Geburten.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 22. November 2016