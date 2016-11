Dramatische Rettungsaktion: Hund bricht in Eis ein

Ein Hund brach in Russland in einen zugefrorenen Teich ein. Gleich vorweg die gute Nachricht: Er konnte gerettet werden. Das Video von der Rettungsaktion geht jetzt um die Welt.

In der russischen Stadt Kostroma herrschen arktische Temperaturen. Der Dorfteich ist zugefroren. In der Mitte ist allerdings ein Loch im Eis und dort hinein ist ein schwarz-weißer Hund gerutscht. Auf dem Video des Vorfalls sieht man, wie sich das erschöpfte Tier gerade noch am Rand des Eises festhält. Doch dann kommt ein Mann auf das Eis gelaufen. Andere Menschen wollen ihn abhalten und rufen ihm zu, er soll nicht über den gefrorenen Teich gehen.

Screenshot/Youtube

Der Hund ist völlig verängstigt, versucht, den Mann zu beißen. Allerdings gelingt es dem Helfer nach einer Weile, das Tier abzulenken, es im Nacken zu packen und herauszuziehen. Der Hund ist gerettet und der Mann läuft glücklich vom Eis.

„Ö3-Drivetime-Show“ mit Olivia Peter, 22. November 2016