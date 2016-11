Steffen Schumann / ChromOrange / picturedesk.com

Christkindlmärkte: So schützt du dich vor Diebstahl

Die meisten Christkindlmärkte haben bereits geöffnet. Das Gedränge auf den Märkten und in den Einkaufsstraßen kann von Kriminellen ausgenutzt werden, warnt die Polizei. In großen Menschenansammlungen sind oft Taschen- und Trickdiebe unterwegs.

Meist arbeiten die Diebe als Team. Potenzielle Opfer werden von einem der Täter abgelenkt, während ein anderer unbemerkt die Brieftasche oder sonstige Wertgegenstände entwendet. Die Beute wird dann an einen Dritten weitergegeben. So ist der Tathergang schwer nachzuweisen, falls die Täter erwischt werden. Meist wird der Diebstahl ohnehin erst bemerkt, wenn die Diebe längst in der Menschenmenge untergetaucht sind.

Fragen nach der Uhrzeit oder nach dem Weg, nach Geldwechsel oder anderen Hilfeleistungen können Ablenkungen sein. Aber auch das Vortäuschen von Tollpatschigkeit wie zum Beispiel das Ausstreuen von Kleingeld oder Beschmutzen der Kleidung des späteren Opfers sind gängige Methoden. Beliebt bei den Tätern ist auch anrempeln oder vorbeidrängen, während der Zugriff passiert.

Im Zweifelsfall sollte der Polizeinotruf unter 133 verständigt werden.

Guenter Standl / laif / picturedesk.com

Tipps der Kriminalprävention

Trage Geld, Kreditkarten und Papiere in verschlossenen Innentaschen möglichst dicht am Körper.

Bewahre den Code deiner Kreditkarte niemals gemeinsam mit der Karte auf.

Vermeide das öffentliche Hantieren mit größeren Geldmengen.

Hantiere nicht unnötig oft mit deinem Smartphone. Vorsicht, wenn du nach der Uhrzeit gefragt wirst.

Trage niemals viel Bargeld bei dir, beschränke dich auf die Menge, die du an dem jeweiligen Tag benötigst.

Verteile Wertsachen auf mehrere Taschen.

Trage im Gedränge deine Tasche oder deinen Rucksack verschlossen und vor dem Körper oder fest unter dem Arm.

Bewahre deine Geldbörse immer in den vorderen Hosen- oder Innentaschen auf.

Vorsicht ist geboten, wenn sich jemand plötzlich herandrängt.

Bedenke, dass Taschen mit Magnetverschluss sehr leicht zu öffnen sind.

Hänge deine Tasche bei Lokalbesuchen nicht auf die Sessellehne und stell diese nicht unbeaufsichtigt ab.

Geldtaschen oder Wertgegenstände sollten nie in der Mantelaußentasche getragen werden.

Erstatte umgehend Anzeige bei der nächsten Polizeidienststelle oder kontaktiere den Notruf unter 133.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 23. November 2016 (PO/CC)