So zeigt US-Sängerin Anastacia ihre Brustkrebsnarben

Die US-amerikanische Soulsängerin Anastacia (48) zeigt drei Jahre nach einer Brustkrebs-Operation ihre Narben.

„Die Narben sind Teil meines Lebensweges und sie erinnern mich an all das, was ich bei der Brustamputation durchgemacht habe“, zitiert das Trendmagazin auf Instagram aus dem Interview mit der Sängerin.

Auf Instagram schrieb die Sängerin am Dienstag, sie freue sich, in der Zeitschrift „Fault“ über ihre Krebserkrankung zu sprechen und mit Fotos von ihren Narben an die Öffentlichkeit zu gehen.

Anastacia war 2003 erstmals an Brustkrebs erkrankt, bei der erneuten Diagnose 2013 ließ sie sich beide Brüste entfernen.

Last week it was international day of rock, so let's have #InternationalDayOfSprock this week!!! Ein von Anastacia (@anastaciamusic) gepostetes Foto am 19. Jul 2016 um 3:58 Uhr

Die Sängerin war mit dem Hit „I’m Outta Love" (1999) bekannt geworden. Anastacia verkaufte seitdem mehr als 30 Millionen Tonträger. Ihren Musikstil umschrieb sie mal als "Sprock“, einer Mischung aus Soul, Pop und Rock.

(dpa/ Anastasia Lopez)