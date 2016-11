PHT / EXPA / picturedesk.com

Prince-Song „Moonbeam Levels“ posthum veröffentlicht

Sieben Monate nach dem Tod der Pop-Ikone Prince hat der Nachlassverwalter einen bisher unveröffentlichten Song des Sängers vorgestellt.

Der Sender ABC News präsentierte den Song „Moonbeam Levels“ am Dienstag in dem New Yorker Cutting-Room-Plattenstudio. Das Lied war 1982 aufgenommen worden, als Prince an seinem Album „1999“ arbeitete. Danach war der Song aber nicht offiziell erschienen.

Prince's Paisley Park vault has officially released 1st new song since the singer passed away - "Moonbeam Levels." https://t.co/4Y7WiHEThB pic.twitter.com/kEWCqnVyfF — ABC News (@ABC) 22. November 2016

„Moonbeam Levels“ kommt diese Woche mit dem Album „Prince 4ever“ auf den Markt - einer Sammlung von 40 Liedern, darunter „Kiss“, „When Doves Cry" und "Purple Rain“.

Der Sänger war im April in seinem Studio-Anwesen Paisley Park in Minneapolis an einer wohl versehentlich eingenommenen Überdosis des Schmerzmittels Fentanyl gestorben. Er wurde 57 Jahre alt.

Seit Jahren wird in der Musikszene über unveröffentlichte Aufnahmen spekuliert, die Prince in einem Tresorraum in seinem Studio gelagert haben soll.

(dpa/ Anastasia Lopez)