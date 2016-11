Schwierige Zeiten bei Twitter

Das Unternehmen durchlebt gerade schwierige Zeiten. Seit der Gründung vor zehn Jahren hat Twitter noch nie Gewinn gemacht, die Nutzerzahlen steigen nur noch langsam.

Ende Oktober wurde die Streichung von neun Prozent aller Stellen weltweit angekündigt - das sind rund 350 Jobs. Zuletzt hatte es anhaltende Spekulationen über eine Übernahme von Twitter gegeben. Passiert ist bislang jedoch nichts.

Die Mitteilungen von Firmengründer und -chef Jack Dorsey sind am späten Dienstagabend kurzzeitig nicht abrufbar gewesen. Wer Dorseys Twitter-Konto unter dem Nutzenamen „@jack“ aufrief, bekam die Nachricht angezeigt, dass der Account gesperrt worden sei. Nach etwa einer Viertelstunde war das Problem behoben.

just setting up my twttr…again (account suspension was an internal mistake)