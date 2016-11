Rachael Wright / Camera Press / picturedesk.com

Rag’n’Bone Man beim Nova Rock 2017

Mit „Human“ hält er sich seit Wochen an der Spitze der Ö3 Austria Top40. Kommendes Jahr wird es der Rag’n’Bone Man beim Nova Rock krachen lassen.

Österreichs größtes Rockfestival dauert 2017 wie auch schon heuer nicht drei, sondern vier Tage. Ein „Warm Up Day“ als Zugabe wurde wieder notwendig, weil die Zahl der gebuchten Acts sich im ursprünglichen Zeitrahmen nicht unterbringen lassen würde. Als weitere Highlights sind Linkin Park, Beginner und Blink 182 angekündigt.

Österreichs größtes Rockfestival mit den weiteren Headlinern System Of A Down und Green Day geht vom 14. bis 17. Juni auf den Pannonia Fields II in Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) über die Bühnen. Neu im Aufgebot sind u.a. Fatboy slim und David Hasselhoff als Late Night Act, Slayer, Five Finger Death Punch, A Day To Remember und Dawa. The Dillinger Escape Plan werden eine Farewell-Show spielen und sich nach dem Sommer auflösen.

„Ö3-Wecker“ mit Robert Kratky, 24. November 2016 (PO/CC)