„Dann kommt die Musik“ von Flowrag

Mit „Helden“ haben Flowrag heuer ihren ersten großen Hit abgeliefert. Jetzt legen die drei Mödlinger nach. Und auch der neue Song hat großes Hitpotenzial.

Erster Song – Erster Hit

Als Flowrag im April dieses Jahres erstmals die Ö3-Heiligenstadt-Studios besucht haben, um ihre Debütsingle „Helden“ zu präsentieren, konnte niemand ahnen, dass heute, mehr als ein halbes Jahr später, dieser Song noch immer zu den beliebtesten der Ö3-Gemeinde zählt.

Lasst uns Hymnen schreiben, singen sie da im Refrain und nehmen sich gleich selber beim Wort. Schon wieder. Denn auch die Nachfolgesingle „Dann kommt die Musik“ besticht durch große Melodie.

Lyric-Video zu „Dann kommt die Musik“ auf Youtube

Walter Dunger

Hitfabrik

Mangelndes Selbstvertrauen ist definitiv nicht das Problem von Florian, Richard und Benny. „Wir haben noch viele andere Hit-Singles im Talon“, haben die drei jungen Mödlinger vor einem halben Jahr frech behauptet. Und das war offenbar nicht gelogen. Man darf schon gespannt sein auf ihr erstes Album, das irgendwann nächstes Jahr erscheinen soll.

Wenn Musik berührt

Als Youtube-Band können Flowrag mit Feedback ganz gut umgehen. Auch mit seltsamer Kritik. „Du singst echt gut, aber du schaust aus wie der Joker“, ist etwa Florians persönlicher Favorit. Meistens hagelt es aber ohnehin Komplimente. „Am schönsten sind die Rückmeldungen, in denen sich die Leute dafür bedanken, dass ihnen unsere Musik in schwierigen Situationen weiter geholfen hat“, sagt Richard, aus dessen Feder „Dann kommt die Musik“ stammt. Der neue Song ist also Flowrags Antwort an all diese Fans. Und das Feedback darauf wird garantiert wieder sehr positiv ausfallen.

Steckbrief: Flowrag

Clemens Stadlbauer präsentiert die Rot-Weiß-Rot-Hits

Milenko Badzic

Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer wuchs in Linz auf und studierte Theaterwissenschaft und Publizistik in Wien und Los Angeles. Nach seiner Zeit bei Radio CD, der Wiener Stadtzeitschrift „City“ und dem Monatsmagazin „Wiener“ wechselte er zu Hitradio Ö3, wo er seit Jahren als Musikjournalist tätig ist. Neben seiner Arbeit bei Ö3 hat er fünf Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller „Quotenkiller“. Stadlbauer ist verheiratet und Vater einer Tochter.

„Open up“: Dawa fokussieren sich auf das Wesentliche