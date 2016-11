Jeff Mangione / KURIER / picturedesk.com

Weihnachtscountdown: Einkaufsverkehr und Märkte

Orangen, Nelken, Zimt, Weihrauch… so riecht der Advent. Und am Sonntag wird bereits die erste Kerze am Adventkranz angezündet.Die besinnlichste Zeit des Jahres – nicht immer und für alle….der Verkehr rund um die Einkaufszentren wird vor allem an den Wochenenden so manchen Geduldsfaden strapazieren.

In Wien ist die innere Mariahilfer Straße zwischen dem Gürtel und dem Getreidemarkt für die Einkäufer reserviert, zusätzlich zur bestehenden Fußgängerzone zwischen der Kirchengasse und der Andreasgasse. Die größte Einkaufsmeile der Bundeshauptstadt ist am Samstag von 9:00 bis 19:00 Uhr autofrei. Du kannst nur an der Kreuzung Stumpergasse – Kaiserstraße queren.

In Vösendorf südlich von Wien ist die Shopping City-Süd auch diesmal wieder der Hauptanziehungspunkt. Mit Stau rechnen musst Du zeitweise auf der A2 vor der Abfahrt Mödling/SCS, auch auf der B17 im Raum Vösendorf. Jenseits der Donau sorgen die Shopping City-Nord und der Gewerbepark bei Stadlau und Kagran für regen Zustrom. Das bedeutet dichten Verkehr auf der Abfahrt von der Nordbrücke zur Brünner Straße und auf der S2, und auch rund um das Shoppingcenter „G3“ in Gerasdorf.

Alex Halada / picturedesk.com

In St. Pölten ist der Andrang in der Vorweihnachtszeit am stärksten zum Traisenpark, dem Traisencenter und in die Fußgängerzone in der Innenstadt. Geparkt werden kann in einer der Innenstadtgaragen, auf einem der rund 1.000 Parkplätze oder in den Garagen bei den Einkaufscentern.

In Eisenstadt konzentriert sich der Einkaufsverkehr im Advent rund um das Einkaufszentrum (EZE) an der Hauptstraße und auf das Fachmarktzentrum. Dort gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten. In Graz fahren viele am Samstag zu den Einkaufszentren beim Verteilerkreis Webling und bei Seiersberg. Verzögerungen erwartet die Ö3-Verkehrsredaktion am Vormittag auf der A9, der Pyhrnautobahn, vor den Anschlussstellen Seiersberg, am Weblinger Gürtel, auf der Kärntner- und auf der Triester Straße.

Auch im Großraum Linz - bei Leonding, Pasching und Haid - wird der Einkaufsverkehr sehr stark sein, sowohl am Freitag-Nachmittag als auch am Samstag. Staugefahr gibt es auf der B1, der Wiener Straße, im Bereich Traun ebenso wie auf der B139, der Kremstalstraße.

Franz Neumayr / picturedesk.com

In Salzburg fahren viele zum Europark bei Klessheim. Plan Verzögerungen ein - auf der A1, der Westautobahn, bei Klessheim und auf der Innsbrucker Bundesstraße. Viel Verkehr wird allerdings auch in der Salzburger Innenstadt erwartet und rund um den Weihnachtsmarkt beim Schloss Hellbrunn.

In Klagenfurt steuern viele die City-Arkaden in der Innenstadt an. Bei der Zu- und Abfahrt zu den Tiefgaragen kann es zu Wartezeiten kommen. Zusätzlich kannst Du an den Adventsamstagen in der Klagenfurter Innenstadt in den gebührenpflichtigen Kurzparkzonen gratis parken.

Caro / Caro / picturedesk.com

Mit den Öffis Nerven sparen

In den größeren Städten gibt es große Anreize, das eigene Auto stehen zu lassen, und auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen:

In Innsbruck wird der Einkaufssamstag rund um die Einkaufszentren bei Innsbruck-Ost zu Staus führen.

In Graz gilt an allen Adventsamstagen Nulltarif auf allen innerstädtischen Linien (mit ein- und zweistelliger Liniennummer, ausgenommen Nightline).

Karl Schöndorfer / picturedesk.com

In Salzburg erreichst du den Christkindlmarkt in der Altstadt am besten mit den Linien 3, 5, 6 und 25. Zum Hellbrunner Adventzauber kommst Du mit der Buslinie 25

In Klagenfurt gelten an allen Adventsamstagen die 60-Minuten-Karten als Tageskarten.