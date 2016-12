Walter Dunger/Hitradio Ö3

Die Top 5 der Geschenke, die 2016 niemand will

Kreative Geschenkideen kommen meistens gut an. Meistens. Diese Geschenke wollen wir 2016 aber definitiv nicht unter dem Christbaum finden.

Haarfarbe Kolibirigold

Ja, Jahreswechsel ist die beste Zeit für große Veränderungen, sagt man. Aber warum muss es denn unbedingt die kolibrigoldene Haarfarbe von Donald Trump sein? Die ist so was von 1990. Wo doch Justin-Bieber-Wasserstoff-Blond voll im Trend ist.

Brangelina: Der Hochzeitsguide

Dass auch eine scheinbar perfekte Ehe nicht perfekt ist, das hat uns 2016 mit Herz-Schmerz gelehrt. Somit können wir uns auch die 101 goldenen Regeln für eine ewig funktionierende Beziehung sparen. Nichts hält ewig. Besser wäre ein Sonderheft: So vertuscht man Ehekrisen.

FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA / picturedesk.com

Lugner For President-Tassen

Dass der Weg in die Hofburg für Richard Lugner trotz seiner Erwartungen alles andere als eine betonierte Wiese war, hat das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl unbestreitbar gezeigt. Einen dementsprechend großen Vorrat an Fanartikeln dürfte der Baumeister noch in seinem Keller in der Lugner-City herumlungern haben. Bei aller Liebe, Schnäppchenjäger: Nein, danke.

Walter Dunger/Hitradio Ö3

Kims Photoshop-Meisterklasse

Obwohl Kim Kardashian momentan ja ihren Instagram-Account offline gelegt hat – sie hat uns 2016 gezeigt, wer Big Mama im Photoshop ist. Aber wollen wir wirklich wissen, mit welch dubiosen Pinseln und Stempeln Kim ihr Hinterteil, ihre Kurven und ihr Dekolletee aufbläst!? Ich wage zu verneinen.

Anti-Explosions-Hülle

Werden es die Handyhersteller 2017 hinbekommen, dass wir nicht mehr mit unberechenbaren tickenden Bomben in der Hosentasche herumrennen? Ja, vielleicht gibt es da draußen irgendwo einen Hersteller, der diese Marktlücke gefunden hat. Und so etwas wie eine Anti-Explosions-Hülle fürs Smartphone mit integriertem Feuerschutz entwickelt hat. Aber: Will man wirklich sowas geschenkt bekommen!? (Martin Krachler)

