Saisonauftakt: Neuer Song der ÖSV-Adler mit Leo Aberer

Rechtzeitig zum Saisonauftakt in Finnland hat das ÖSV-Skispringerteam einen eigenen Song präsentiert. Das in Zusammenarbeit mit dem steirischen Musiker Leo Aberer produzierte Lied samt Video heißt „Jump down deep“.

Der Song wurde ganz nach Vorstellung der Sportler umgesetzt.

„Das Singen war eine super Abwechslung und hat echt Spaß gemacht. Leo hat da wirklich tolle Arbeit geleistet, denn wir wissen alle, dass es bei uns nicht für die Wiener Sängerknaben gereicht hätte“, sagte der österreichische Skispringer Stefan Kraft.

(apa/ Anastasia Lopez)