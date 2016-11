Tiroler Pistenbully landet in Deutschland

Eine Tiroler Speditionsfirma hat eine Pistenraupe in das „falsche“ Seefeld geliefert. Anstatt nach Seefeld in Tirol ging das Pistengerät in das 900 Kilometer entfernte Seefeld in Norddeutschland, berichteten Medien am Donnerstag.

Ein deutscher Stammgast des Tiroler Tourismusorts sah die Pistenraupe mit dem Logo des Wintersportorts und schickte ein Foto davon ins richtige Seefeld.

„Der Pistenbully schaut super aus, nur leider steht er im falschen Seefeld“, kommentierte daraufhin der Seefelder Tourismusverbandsdirektor Elias Walser das Foto in der „Tiroler Tageszeitung“. (apa/NL)

