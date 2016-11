Black Friday: Die Story hinter dem Namen

Es ist der Festtag für alle Schnäppchenjäger mit Rabatten von bis zu minus 80 Prozent. Aber woher hat der Black Friday seinen Namen?

Grundsätzlich hängt das mit dem Thanksgiving-Wochenende zusammen, denn der Black Friday ist Ende November immer der Tag direkt nach dem Thanksgiving-Donnerstag.

Oredia / Camera Press / picturedesk.com

Ein schwarzer Tag für Chefs

Am Black Friday haben viele US-Amerikaner mittlerweile frei und damit jede Menge Zeit zum Shoppen. In den 1950er Jahren war das aber noch nicht so. 1951 wird der Freitag nach Thanksgiving in einer US-Zeitschrift erstmals zum Black Friday. Denn anstatt zu arbeiten, machen viele einfach blau.

Ein schwarzer Tag für die Polizei

Seinen Siegeszug startete die Bezeichnung Black Friday von Philadelphia aus in den 1960er Jahren. Die Massen im Kaufrausch ließen die Polizei dort richtig verzweifeln. Sie durften nicht auf Urlaub gehen und mussten jede Menge Überstunden machen. Intern bezeichneten Cops den Tag als Black Friday, Medien griffen den Namen auf und mittlerweile ist er weltweit bekannt.

Ein guter Tag für das Geschäft

In einem schlechten Jahr bietet der Black Friday die Chance doch noch ein Plus zu machen, also aus den roten Zahlen zu kommen und schwarze Zahlen zu schreiben. Laut Wirtschaftskammer wird der Schnäppchen-Tag auch in Österreich immer wichtiger. Vor allem online, aber auch in den Geschäften bringt der Black Friday 60 bis 70 Prozent mehr Umsätze als ein durchschnittlicher Freitag.

(Maximilian Bauer)